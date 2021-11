EX OBIETTIVI, L’Inter pensa a Corona del Porto

Non solo Andre Onana, affare praticamente già deciso. L’Inter guarda al mercato dei futuri parametri zero con grande interesse: in prima fila c’è l’interessamento, complicato, per Lorenzo Insigne. Ma anche all’estero gli obiettivi sensibili dei nerazzurri sono diversi, e di assoluto valore. Piacciono Ginter e Corona. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio seguono con particolare attenzione le situazioni di Matthias Ginter e Jesus Corona. Il difensore tedesco è ai saluti col ‘Gladbach, così come Zakaria che però pare destinato ad altri lidi; il Tecatito lascerà il Porto e piaceva al Milan, ma potrebbe fare comodo al 3-5-2 di Inzaghi.