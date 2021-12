Con Dalbert in possibile partenza, e Lykogiannis in scadenza a giugno, il Cagliari è alla ricerca di un nuovo innesto per la fascia sinistra. Come scrive TMW, la pista più calda porta all’ex obiettivo della Fiorentina Riccardo Calafiori: la Roma ha aperto al prestito del classe 2002 e il Cagliari è interessato a inserirlo in squadra fino a giugno.