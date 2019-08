Secondo quanto riferito da TRT Sport, l'agente di Diego Laxalt in queste ore ha tenuto dei contatti con il Fenerbahce che hanno avuto un esito positivo. L'esterno sinistro, cercato in passato anche dalla Fiorentina, è in uscita da Milan e sta cercando la migliore sistemazione. Ora il club turco dovrà trovare un accordo con quello rossonero per l'eventuale trasferimento.