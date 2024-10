EX OBIETTIVI, Depay potrebbe lasciare il Corinthias

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante olandese Memphis Depay, ex obiettivo dei viola adesso in forza al Corinthias, potrebbe presto lasciare la squadra brasiliana. Come riportato da UOL Esporte, il Corinthias potrebbe arrivare alla risoluzione contrattuale con l'attuale main sponsor: il portale di scommesse "Esportes da Sorte" che non figura tra i marchi autorizzati in Brasile. Lo stesso sponsor che avrebbe garantito al Corintihias un importante contributo proprio per pagare lo stipendio di Depay.