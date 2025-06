Eurorivali, il Nottingham abbandona le piste per gli juventini Weah e Mbangula

Il Nottingham Forest (potenziale avversario della Fiorentina nella prossima Conference League) ha provato in tutti i modi a convincere la Juventus a cedere Timothy Weah e Samuel Mbangula, ma ha dovuto fare i conti con la volontà dell'americano, che vedeva il trasferimento al club inglese come un passo indietro per la sua carriera. Di conseguenza, come riportato da Fabrizio Romano, adesso è saltato anche l'accordo per l'esterno belga. La società che milita in Premier League ha abbandonato le negoziazioni perché non convinta dalle attuali condizioni dell'intesa.

I due calciatori restano dunque momentaneamente a disposizione di Igor Tudor, che deciderà come utilizzarli. Le parole dell'agente dell'ex PSG non fanno presagire a un facile reintegro in squadra, ma spesso ciò che sembrava compromesso è stato riparato.