EURO24, I playoff: l'Ucraina pesca la Bosnia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Uefa ha da poco comunicato i sorteggi per delineare i playoff per l'Europeo del 2024 in Germania. Tre mini-campionati da quattro nazionali ciascuno, con semifinali e finali. Le tre vincenti staccheranno il pass per la Germania. Nel gruppo A la Polonia sfiderà l'Estonia mentre il Galles se la vedrà contro la Finlandia: le due vincenti si sfideranno per uno dei tre posti disponibili. In quello B invece le sfide saranno Israele-Islanda e Bosnia-Ucraina, mentre in quello C la Georgia di Kvaratskhelia se la vedrà contro il Lussemburgo ed eventualmente con la vincente di Grecia-Kazakistan.

Questi i play off

Semifinale Path A: Polonia-Estonia, Galles-Finlandia

Semifinale Path B: Israele-Islanda, Bosnia-Ucraina

Semifinale Path C: Georgia-Lussemburgo, Grecia-Kazakistan

Finale Path A: Vincente Galles/Finlandia-vincente Polonia/Estonia

Finale Path B: Vincente Bosnia/Ucraina-Vincente Israele/Islanda

Finale Path C: Vincente Georgia/Lussemburgo-Vincente Grecia/Kazakistan