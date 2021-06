EURO2020, Belgio boom: Russia superata per 3-0

Successo in scioltezza per il Belgio che a San Pietroburgo, nella sua gara d'esordio a Euro2020, ha battuto per 3-0 la Russia a grazie alle reti del solito Romelu Lukaku (doppietta) al 10' (rete che ha dedicato al compagno di squadra Eriksen dopo il malore di oggi) e all'89' e di Meunier al 34'. Con questo successo, il Belgio sale a quota 3 e raggiunge la Finlandia. Russia ultima a 0 punti assieme alla Danimarca.