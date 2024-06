EMPOLI, Vicino Sebastiano Esposito in prestito dall'Inter

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle ultime ore è stato definito l’accordo tra gli agenti dell’Empoli e quelli dell’Inter per Sebastiano Esposito, ex Serie A, che si trasferirà in Toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riporta PrimoCanale, l’attaccante, autore di 6 gol con i blucerchiati allenati da Andrea Pirlo quest’anno, proverà l’esperienza in Serie A.