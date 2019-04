EL HAMDAOUI, Voleva prendere l'Ajax per il collo

Non smettono di arrivare voci e notizie sul conto di El Hamdaoui. Stavolta a parlare è Chris Njnatten, giornalista di AD Sportwereld che descrive la situazione del presente e del passato del giocatore marocchino: "Mounir ha cercato di prendere per il collo l'Ajax ma ha fallito. E' un giocatore che ha avuto dei comportamenti distruttivi sia per sè che per le squadre dove ha giocato. Ha avuto problemi fin dalla firma del contratto con i lancieri, voleva un risarcimento per il negozio di articoli sportivi del fratello, che aveva un sacco di problemi finanziari nella regione di Rotterdam".