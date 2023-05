E. LEAGUE, La Roma perde ai rigori. Siviglia campione

INDISCREZIONI DI FV MALEH, CON IL LECCE FIRMATO UN CONTRATTO FINO AL 2027 Come noto, con la salvezza matematica in Serie A raggiunta nella giornata di ieri dal Lecce, Youssef Maleh è stato riscattato automaticamente dai salentini. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista italo-marocchino ha firmato coi pugliesi un... Come noto, con la salvezza matematica in Serie A raggiunta nella giornata di ieri dal Lecce, Youssef Maleh è stato riscattato automaticamente dai salentini. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista italo-marocchino ha firmato coi pugliesi un... NOTIZIE DI FV LA SERENITA' DEL POTERE TROVA LA RABBIA DI TANTI TIFOSI Vorrei parlare di Fiorentina ma non ci riesco. Mi pare quasi di disturbare in questi giorni di preparazione alla finale di Conference, con annesso allenamento di venerdì a Sassuolo, anche perché vorrei dire due cosine su quanto successo alla... Vorrei parlare di Fiorentina ma non ci riesco. Mi pare quasi di disturbare in questi giorni di preparazione alla finale di Conference, con annesso allenamento di venerdì a Sassuolo, anche perché vorrei dire due cosine su quanto successo alla... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 giugno 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi