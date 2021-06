DS STOCCARDA, Nico voleva i viola: cessione ok

Il direttore sportivo dello Stoccarda Sven Mislintat ha parlato così al sito ufficiale della squadra dell'addio di Nico Gonzalez e del suo passaggio in viola: "Nico è diventato un giocatore della Nazionale argentina quando era qui allo Stoccarda. Questo è un onore sia per lui che per noi come club e dimostra che lo Stoccarda è un ottimo indirizzo per giocatori ambiziosi. Dopo un inizio difficile, Nico è diventato sempre più al centro dell'attenzione di molti club e ora ha espresso il chiaro desiderio di passare alla Serie A, alla Fiorentina. Da un punto di vista sportivo, ovviamente, ci sarebbe piaciuto vedere Nico con la maglia dello Stoccarda più a lungo. Ma come è noto, l'intera industria calcistica si trova in una situazione assolutamente eccezionale a causa del Covid, in cui i fattori economici sono particolarmente importanti. Attraverso questa operazione, otteniamo un reddito importante e abbiamo quindi accettato il cambiamento. Ringraziamo Nico per il tempo trascorso allo Stoccarda e gli auguriamo tutto il meglio per il futuro".