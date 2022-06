DS PALERMO, Torreira? Da fuori una cosa normale

Così Renzo Castagnini, ds del Palermo neopromosso in Serie B: "Abbiamo cominciato da zero, sottozero, avevamo un programma di tornare in B in tre anni con un budget buono ma non incredibile e siamo riusciti ad ottenere questo risultato che ci siamo meritati.

Resta a Palermo?

"Io ho un contratto in scadenza, stanno trattando la società e ancora non sappiamo nulla.

Futuro legato a Baldini?

"Lo conoscevo da molto tempo, ora l'ho conosciuto meglio. E' un allenatore top. Può allenare in Serie A per la qualità del suo lavoro. Ha un'etichetta sbagliata, perché è un uomo per bene e sincero. Se uno si comporta seriamente, è l'uomo più buono del mondo. Il calcio italiano ti bolla un'etichetta e dopo è difficile togliersela".

Settimo posto della Fiorentina?

"Bello, bellissimo. La Fiorentina mi ha fatto divertire. La guardo sempre e sono tifoso. Mi piace come hanno lavorato e come hanno giocato".

Cosa farà la Fiorentina sul mercato?

"La mia esperienza mi dice che nel mercato non bisogna correre, perché talvolta il rischio è quello di inciampare. I dirigenti della Fiorentina sanno come muoversi e cosa fare. Hanno tutto il tempo per costruire una squadra ancor più importante di quanto non sia già. Penso che faranno bene anche il prossimo anno".

Che idea si è fatto del caso Torreira?

"Parliamo di un giocatore importante, ma se è andata così avranno in mente qualcosa di ancora migliore. Vista da fuori, mi sembra una cosa normale. Quando si lavora in una società si è privilegiati, chi si sente coinvolto può superare qualsiasi incomprensione. Il calcio è passione, amore, sentimenti".