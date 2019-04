DS LECCE, Seferovic ci sarà utile, Olivera...

Il direttore sportivo del Lecce Carlo Osti è intervenuto a Radio Blu per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole: "Olivera? E' stata una trattativa veloce, Corvino me l'ha chiesto e abbiamo trovato subito l'accordo visto che Ruben voleva andare via. Il ruolo? Ha grande intelligenza e le cose migliori a Lecce le ha fatte da interno di centrocampo, poi deciderà Rossi. Seferovic? Ha caratteristiche che ci mancavano in attacco. Ci tornerà utile e la concorrenza gli farà bene". Poi un commento sull'Udinese, prossima avversaria dei viola: "E' una squadra molto forte e solida, ma la Fiorentina sta crescendo. Sarà una bella gara. Cerci? E' un ottimo giocatore ma non posso sapere dei problemi all'interno dello spogliatoio viola, quindi non ne vorrei parlare. Penso però che tutto si possa risolvere".