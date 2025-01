DS LAZIO, Non mi è piaciuta la gestione di Rapuano

FirenzeViola.it

Intervenuto a sorpresa sui canali di Dazn, il ds della Lazio Angelo Fabiani si è presentato davanti ai microfoni e ha commentato brevemente l'arbitraggio di Rapuano in Lazio-Fiorentina: "C'è Marelli in studio a commentare al meglio l'operato di Rapuano. Io, se posso permettermi, non voglio andare oltre. Meglio fare silenzio, diciamo che non mi è piaciuta la gestione della gara. Però è andata così, pazienza".