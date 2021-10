DONNARUMMA, Koulibaly? Siamo tutti con lui

Direttamente da Appiano Gentile, dove oggi la Nazionale si ritrova per preparare la sfida di mercoledì sera contro la Spagna valida per le semifinali di Nations League, il portiere dell'Italia Gianluigi Donnarumma ha parlato in conferenza stampa. Tra i tanti temi trattati, anche lui ha detto la sua sui cori razzisti avvenuti ieri a Firenze: "Noi giocatori siamo con lui, siamo contro ogni discriminazione. E' una vergogna sentire ancora queste cose, siamo con Koulibaly e seguiamo ogni indicazione per combattere il razzismo".