DODO, Bellissimo messaggio per Bove su Instagram

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il comunicato emesso dalla Fiorentina sulle condizioni di salute di Edoardo Bove (QUI), ancora ricoverato all'ospedale di Careggi in seguito al malore accusato nel match contro l'Inter, hanno permesso a tutti di tirare uno sperato sospiro di sollievo. In primis ai compagni, che non lo hanno mai lasciato solo fin dall'arrivo in ospedale di ieri sera.

A tal proposito Dodo è stato tra i primi ad esprimere la propria felicità sui social con un bel messaggio: "Bravo fratello mio, tornerai più forte di prima. Correremo per te ogni minuto, cercheremo per te la vittoria in ogni partita, aspettandoti in campo per trasmetterci la tua gioia e il tuo bel calcio".