Dodo, 13° terzino brasiliano più costoso di sempre. Primo Marcelo

vedi letture

Con l'addio al calcio di Marcelo il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica completa dei terzini brasiliani più preziosi di sempre. In questa speciale graduatoria c'è anche un calciatore della Fiorentina come Dodo. L'esterno destro gigliato è tredicesimo, insieme a Carlos Augusto dell'Inter, con 22 milioni di Euro di valore di mercato. Primo posto proprio per Marcelo, che ha avuto un valore massimo di 70 milioni, mentre sul podio in coppia salgono Alex Sandro e Renan Lodi con un valore di mercato massimo di 50 milioni. Di seguito il post Instagram con la classifica completa: