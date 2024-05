DISTEFANO, Il saluto a Terni: "Un piacere lottare con voi"

FirenzeViola.it

Uno dei protagonisti in positivo della difficile stagione della Ternana, culminata con la retrocessione in Serie C dopo la sconfitta nel playout contro il Bari, è stato Filippo Distefano. Il classe 2003 di proprietà della Fiorentina ha collezionato 34 presenze, mettendo a referto 7 gol e 2 assist che però non sono serviti a conquistare la permanenza nel campionato cadetto. Adesso, con la stagione che si è conclusa, il prestito di Distefano scadrà e il giocatore tornerà a Firenze, vedremo se per restarci o se per farsi nuovamente le ossa in un'altra piazza. Nel frattempo l'attaccante ha voluto dare un ultimo saluto a quelli che, di fatto, sono i suoi ex tifosi ormai. Questo il pensiero affidato ai social: "È difficile trovare le parole. Purtroppo non è andata come speravamo,questa città meritava un finale diverso. Sin dal primo giorno mi sono sentito a casa e sin dalla prima partita uno di voi, è stato un percorso lungo, pieno di emozioni. Mi sento di ringraziare tutta la tifoseria che ha sempre mostrato grande affetto per me, è stato un piacere lottare per questi colori. Ho conosciuto persone fantastiche,ho imparato tanto e grazie a loro sono cresciuto molto. Abbiamo dato tutto per questa maglia ma purtroppo non è bastato. GRAZIE TERNI".