DIRITTI TV, Sky: intesa con DAZN o ricorso? Si valuta

Dopo la bocciatura dell'offerta di Sky per il pacchetto2 dei diritti tv (tre gare in coesclusiva), l'emittente satellitare rischia di restare senza calcio. Per questo cerca di percorrere alcune strade necessarie per non restare tagliata fuori. Secondo il Corriere della Sera Sky alzerà l’offerta per il pacchetto 2 per raggiungere i 14 voti a favore (erano solo 13 nell'ultima votazione) ma pensa ad altre due soluzioni: un accordo con DAZN in prima battuta senza però rinunciare a valutare un ricorso all’Antitrust contro il bando che ha portato a vincere l’intesa DAZN e TIM: proprio questa partnership non è andata giù all’azienda di proprietà Comcast.