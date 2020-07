DIRITTI TV, DeLa illustra media company per la Lega

Incontro interlocutorio e aggiornamento all'assemblea di Lega fissata per il 28 luglio. Questo il risultato del pranzo organizzato da Aurelio De Laurentiis con alcuni colleghi di serie A per discutere dei diritti tv. Secondo Tuttomercatoweb, è stata l'occasione per il numero uno del Napoli per per illustrare il proprio progetto di produzione e distribuzione dei contenuti del massimo campionato calcistico italiano, una media company per il canale della Lega. L'incontro è stato appunto interlocutorio, con le parti che si rivedranno in occasione della prossima Assemblea di Lega fissata per il 28 luglio. Secondo il presidente della Samp Ferrero intercettato all'uscita del St Regis dove si è svolto l'incontro, i club sono uniti al riguardo. Alla riunione ha preso parte anche Joe Barone, come mostrato da Firenzeviola, che però all'uscita non ha rilasciato dichiarazioni.