DIRITTI TV, Club aspettano ultima rata: le ipotesi alternative

L’assemblea di Lega di oggi oltre a ribadire la volontà di tutti i club di aprire un dialogo con il Governo per l'eventuale decisione sulla ripartenza se ci saranno le condizioni (per SkySport domenica ci potrebbe essere l'incontro per decidere sul Protocollo mentre come date indicative sono state date il 13 o 20 giugno) ha anche affrontato il tema dei diritti tv, dove prevale una posizione di attesa. Secondo quanto scrive Gazzetta.it i broadcaster (Sky, Dazn, Img) hanno tempo ancora qualche giorno per saldare la rata, l’ultima, che devono ai club. L’intenzione resta quella di non versarla in attesa di capire come evolverà la situazione, e se il campionato riprenderà o meno. In ogni caso, solo quando sarà ufficiale l’eventuale non pagamento i club potranno muoversi in una direzione o nell’altra: minacciare una causa legale o cercare la via del dialogo come vorrebbe la Lega. Oggi gli accordi sottoscritti sostengono la posizione delle società: la causa di forza maggiore non è contemplata e la volontà dei club è quella di tornare in campo. Per cui i broadcaster devono passare al saldo in pochi giorni. Ma specie se il campionato non riprenderà una rinegoziazione degli accordi si renderà necessaria