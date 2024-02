DIONISI, Empoli? Anche nella ripresa coi viola giocò così

FirenzeViola.it

A seguito della sconfitta nel match salvezza contro l'Empoli, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha preso la parola in conferenza stampa, provando a dare spiegazioni circa il ko con gli azzurri. Partendo dalla gara sulle fasce: "In alcuni momenti della partita ci siamo concentrati troppo su queste cose, l'Empoli non ci ha sorpreso, nel 2° tempo con la Fiorentina ha giocato con questo sistema di gioco. Ci hanno lasciato la prima costruzione e dopo il vantaggio diventavano pericolosi in ripartenza ma se prendi 3 gol su palla inattiva quella è la differenza. Noi ne abbiamo fatti 2, è vero, ma la differenza è tutta lì che poi sposta tantissimo, sposta i giudizi, le opinioni, le scelte, ma la differenza è tutta lì".

Il problema vero è la vulnerabilità?

"Vero, sono d'accordo. Un contrasto perso fa la differenza e in alcuni momenti non ci entra in testa e le squadre mentalizzate sull'obiettivo queste cose non le sbagliano. Passare in svantaggio all'inizio, ci siamo disuniti, tutti volevano riprenderla con giocate individuali ma non te lo permettono le squadre organizzate. Poi se prendi 3 gol su palla inattiva, dobbiamo metterci più personalità e atteggiamento. I ragazzi in settimana me lo fanno vedere ma è vero che ci alleniamo tra di noi. Oggi è iniziato un altro campionato e la prima partita l'abbiamo persa contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo".