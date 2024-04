DIA, Oggi i contatti con la Salernitana per un accordo

FirenzeViola.it

Già nella giornata di oggi, scrive TuttoSalernitana, l'entourage di Boulaye Dia e la Salernitana torneranno a parlarsi per provare a trovare un accordo che possa rendere meno tesa la convivenza fra l'attaccante ex Villarreal ed il club campano in questo complesso finale di stagione. La Salernitana nei giorni scorsi, dopo il rifiuto dello stesso Dia di entrare in campo contro l'Udinese, aveva chiesto al Collegio Arbitrale la decurtazione del 50% dello stipendio dell'attaccante con annessa richiesta di risarcimento danni.

Le parti come detto vorrebbero però trovare un accordo, anche per facilitare l'addio del giocatore la prossima estate, ed in tal senso sono ripresi i contatti.