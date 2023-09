DI FRANCESCO, Ringrazio Italiano per i complimenti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Eusebio Di Francesco in conferenza stampa ha presentato la gara del suo Frosinone contro la Roma: "Semmai dovessi cambiare atteggiamento per affrontare la Roma non lo direi mai in conferenza da buon stratega. Ringrazio Italiano per i complimenti ma il nostro atteggiamento e pensiero lo abbiamo da inizio anno. Il nostro atteggiamento non deve cambiare mai nemmeno domani. Domani giocheremo contro una squadra forte in un ambiente diverso, lo conosco bene e so che il pubblico sarà vicino alla squadra.

Dobbiamo preparare la gara nel migliore dei modi apportando dei cambiamenti perché l'avversario sarà diverso dalla Fiorentina. Come sta la squadra? Per me non sono gare amichevoli, non penso alle coppie. C'è chi giocherà dall'inizio e chi a gara in corso in base alle situazioni che abbiamo in base alle situazioni che ci portiamo dalla Fiorentina".