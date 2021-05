DI CARO, Commisso sbaglia: i presidenti si criticano

Andrea Di Caro, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così dopo la conferenza stampa di Rocco Commisso: "Ho sentito un aparte della conferenza di Commisso, mi hanno girato la parte delle accuse a Gazzetta e Corriere. Il sistema da parte di Commisso è sbagliato, non è vero che non si possono criticare comportamenti e gestioni di presidenti stranieri che vengono. Portano dei soldi, sì, ma se ne portano indietro di più. Commisso ne è una prova perché dopo essere arrivato ha concentrato subito gli sforzi sul centro sportivo. È lecito venire a cercare il business, ma Commisso è stato accolto in Italia con molto affetto e leggerezza per il suo slang. Gli sono state, per questo motivo, perdonate molte scelte fallimentari: di mercato, di allenatori, di comunicazione. altrimenti non si spiegherebbe come mai la Fiorentina abbia ottenuto questi risultati. Se questi fossero stati ottenuti da Della Valle, non avrebbero potuto rientrare a Firenze. I grandi amori vivono la prova dei fatti. Se l'amore della tifoseria non è cresciuto non è colpa dei giornali, né di altri. Non capisco che cosa si sia fatto di così male nei confronti di Commisso per arrivare a una conferenza che di americano non ha nulla, ha di italiano di quello brutto, in cui si alzano i toni in questo modo. Noi di Gazzetta sul caso Sarri abbiamo fatto delle ricerche e avvalorato questa possibilità, come si fa per tutti".