Derby anche sul mercato: il Pisa e la Fiorentina sorvegliano l'ex Napoli Ostigard

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano francese L’Équipe, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Leo Ostigard, difensore centrale norvegese attualmente in uscita dal Rennes. Il nuovo direttore sportivo del club francese, Désiré, sarebbe infatti già al lavoro per trovare una nuova sistemazione al giocatore, arrivato lo scorso anno dal Napoli per circa 7 milioni di euro. Ostigard ha concluso la stagione in prestito all’Hoffenheim, con diritto di riscatto, ma il club tedesco non sembra intenzionato ad esercitare l’opzione.

Di conseguenza, il difensore classe '99 tornerà al Rennes, che è pronto a cederlo anche per via dell’ingaggio ritenuto troppo elevato (circa 3 milioni di euro a stagione). Tra le squadre interessate, secondo L’Équipe, ci sarebbero sia la Fiorentina che il Pisa.