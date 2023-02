DE SANTIS, Sabiri ha talento. Nico-Amrabat? C'è tempo

Lorenzo De Santis, intermediario di mercato, ha commentato il mercato della Fiorentina e della Serie A. Queste le sue parole: "Il mercato italiano è stato povero, sono stati mossi solo 30 milioni. E questo va detto prima di analizzare il mercato della Fiorentina. Sabiri è un ottimo acquisto per il futuro, ha talento. Brekalo può essere davvero utile. Nel reparto difensivo sono state fatte delle scelte serie, basta vedere la titolarità di Ranieri contro la Lazio. Jovic? Speriamo che il gol di ieri sia solo l'inizio. Nico e Amrabat? C'è ancora tanto tempo. Fare bene significa mettersi in mostra e attirare i giocatori. La Fiorentina è attenta sul mercato in entrata e in uscita. Conosce bene le situazioni dei giocatori che piacciono come Milenkovic che è nel mirino dell'Inter".