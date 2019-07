DE ROSSI, Clausola nel contratto per tornare in Italia

Daniele De Rossi partirà mercoledì e non oggi per l'argentina. Il motivo è legato al fatto che la dirigenza del Boca Juniors è in trasferta e ad accoglierlo non ci sarebbe. Per l'ex capitano giallorosso, il Boca vuole una presentazione in grande stile. Questo quanto riporta Vocegiallorossa.it. Secondo l'emittente argentina Tyc Sports, inoltre, nel contratto che firmerà De Rossi ci sarà una clausola, valida da gennaio, per permettergli eventualmente di ritornare in Italia.