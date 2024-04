DE MARCO, Mariani bene. Ma Scamacca rischia il rosso

FirenzeViola.it

L'ex arbitro Andrea De Marco ha parlato a SportMediaset della direzione di gara del fischietto Mariani in Fiorentina-Atalanta, semifinale di andata di Coppa Italia vinta dai viola 1-0 con gol di Mandragora.

"L'arbitro ha gestito bene la gara, con un solo neo nel finale. Partita con molti falli ma ha cercato di far giocare il più possibile quando poteva, dando poi i cartellini gialli quando non poteva esimersi. Si può discutere sull'intervento di Scamacca su Milenkovic: l'intervento è duro e la gamba è alta, fortunatamente il difensore aveva già calciato e la gamba era in discesa. Scamacca ha rischiato il rosso in questa occasione, l'arbitro non ha visto ed il VAR non è intervenuto".