DE MAGISTRIS, Europa? Da coglioni non pensarci

Gianni De Magistris, ex campione di pallanuoto, è intervenuto per parlare dei temi di attualità della Fiorentina. Queste dichiarazioni: "Finalmente il risultato ci ha sorriso in trasferta, ma mi aspettavo di perdere, non so perché. In Italia ci sono tanti infortuni, spero non peggiori la situazione con il freddo, ma ciò che mi rincuora è che i viola giocano sempre bene anche se perdono. Contro il Milan eravamo in super emergenza, ma abbiamo vinto e quindi possiamo superare qualsiasi ostacolo. L'obiettivo Europa è da valutare, sarebbe da coglioni non farlo, ma non sottovalutiamo la Salernitana che ha tutto da guadagnare. Non mancano le sorprese quest'anno, serve caricare il gruppo contro la Salernitana perché non si prepara da sola. Se arrivassero due del calibro di Torreira e Nico Gonzalez ci sarebbe un salto ulteriore di qualità".