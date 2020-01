DE LEO, Viola? Contro di noi si sono chiusi: positivo

Il tecnico Emilio De Leo, assistente di Sinisa Mihajlovic, ha preso la parola in sala stampa per presentare la sfida di domani a Torino contro il granata. Tra le varie tematiche, anche quella relativa all'utimo pareggio contro la Fiorentina: "Se squadre come la Fiorentina si chiudono quando ci affrontano è una cosa positiva. Dobbiamo migliorare la velocità d'esecuzione e la mobilità dei giocatori oltre alla necessità che ognuno si prenda più responsabilità nel tiro e nel dribbling. Mihajlovic ha sottolineato quanto l'intraprendenza di Orsolini nel finale sia stata decisiva per pareggiare".