DE CAROLIS, Spadafora ha capito cos'è il calcio: ora...

Guido De Carolis, firma de Il Corriere della Sera che di recente ha intervistato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, ha parlato di quelle che sono le sue sensazioni dopo la chiacchierata con il ministro: “L’impressione che il ministro Spadafora mi ha dato quando ci ho parlato è che non si può prendere una decisione a cuor leggero sul futuro del calcio e della Serie A. Penso che lui voglia riprendere in tutta sicurezza ma senza fretta e con una scelta ponderata. La sensazione è che abbia compreso quali sono le ragioni del calcio e perché non si può trattare il calcio nel modo in cui si trattano gli altri sport: il calcio è un’industria. A inizio marzo la chiusura mi sembrava netta ma ora l’apertura c’è: credo che alla fine si potrà tornare a giocare, anche se non sono ancora chiare le modalità e le tempistiche”.