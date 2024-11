DE BIASI, Retegui e Kean diversi, possono giocare insieme

FirenzeViola.it

© foto di Imago/Image Sport

"Penso che Spalletti sia l'allenatore ideale per l'Italia, c'è bisogno di chiarezza e di idee, lui è l'uomo giusto". Parla così Gianni De Biasi, ex ct di Albania e Azerbaigian, ma anche ex allenatore di Torino e Udinese a TuttomercatoWeb.com della Nazionale: "Ha pagato come tutti l'esperienza nuova che ha vissuto, ma nulla gli può venire imputato riguardo la gestione. I risultati vanno e vengono, ma lo giudico come una persona positiva che può far bene".

Retegui e Kean sono primo e secondo nella classifica cannonieri. L'Italia ha risolto il problema attaccante?

"Direi di non dirlo, ma i gol si fanno perché uno ha la condizione. Tutti e due hanno buone caratteristiche, sono diversi, possono giocare insieme. Poi rientrerà Scamacca, una punta di peso e di qualità, forte fisicamente e discretamente giovane. C'è da capire come rientrerà dall'infortunio, ma ha ancora tanto da dire".