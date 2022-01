DASPO, Stop a due tifosi fiorentini: ecco il motivo

Due giovani tifosi della Fiorentina hanno ricevuto il provvedimento di Daspo. Secondo quanto riportato da gonews.it, in occasione delle sfide contro Milan e Empoli sono stati accesi due fumogeni, ingenuità che non è stata perdonata dalle autorità.

Il 20 novembre, contro il Milan, un 24enne fiorentino avrebbe acceso un fumogeno rosso in Curva Fiesole, violando la normativa vigente. I filmati di videosorveglianza hanno poi permesso alla Digos di identificarlo, mentre a dicembre è arrivata la denuncia. La notifica del provvedimento di Daspo, che vieta al tifoso di partecipare alle manifestazioni calcistiche per due anni, è invece giunta ieri.

Stesso discorso per il 24enne che ha acceso un fumogeno viola durante il passaggio del pullman della Fiorentina il 27 novembre prima della sfida contro l'Empoli al Castellani. Il tifoso è stato identificato tramite i video girati dalla polizia scientifica nel parcheggio dello stadio Castellani, destinato ai supporters fiorentini e grazie al sistema di videosorveglianza interno: provvedimento di Daspo di due anni anche per lui.

Il Questore di Firenze ha chiarito nel provvedimento che i due siano ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive e che la loro presenza come spettatori possa turbare il regolare svolgimento delle gare.