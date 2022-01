DALLA SVIZZERA, Cabral oggi si allena con l'FCB

Il media svizzero Blick spiega la situazione legata ad Arthur Cabral ed al fatto che oggi potrebbe ancora allenarsi con il Basilea anche se la sua partenza è già stata decisa. Il giocatore è stato protagonista anche dell'ultima amichevole giocata ieri dalla squadra, e sui social la sua foto con la maglia numero 10 passata a Palacios costituisce una sorta di passaggio di consegne.

Come riporta il portale, il trasferimento non è in dubbio ed il giocatore è atteso in Toscana per le visite mediche. Succederà a Vlahovic una volta che il serbo sarà passato alla Juventus.