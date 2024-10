DALL'ARGENTINA, Viola sulle tracce di Simón

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il rapporto d’amore tra la Fiorentina e l’Argentina potrebbe presto scrivere un nuovo capitolo. Sì, perché nonostante non sia periodo di calciomercato, i viola, come riporta il portale argentino El Crack Deportivo, sarebbero sulle tracce di Santiago Simón, esterno offensivo del River Plate. Il prezzo per il classe 2002 ammonterebbe a 10 milioni di euro. Il giocatore, creciusto nelle file del club attuale, ha debuttato in prima squadra nel 2020 mettendo a segno 2 gol in 59 presenze ufficiali. Sul giovane ci sarebbe tuttavia la concorrenza della Lazio.