DAINO, Viola non meritava di perdere. La Juve però...

Daniele Daino, ex difensore di Napoli e Milan, è intervenuto per parlare di Fiorentina-Juventus. Queste le sue dichiarazioni riportate da calcioinpillole.com: "La vittoria di ieri mi ricorda quelle vittorie che qualche anno fa facevano le grandi squadre. La Fiorentina ha fatto una prestazione importante, non meritava di perdere la partita per quel che ci ha fatto vedere. Le grandi squadre però trovano il colpo quando meno te lo aspetti. La Juventus sta ritrovando solidità, le prestazioni giuste di giocatori che devono diventare colonne... De Ligt per esempio sta crescendo in maniera importante, poi con Vlahovic ha trovato il terminale offensivo che mancava. La Juve ad oggi si è andata a completare".