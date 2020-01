DA MILANO, Castro nella lista Inter: con l'agente...

Come spiega il portale FCInterNews.it, la strategia di mercato dell'Inter riguarda anche la prossima estate e in tal senso tra le idee del club nerazzurro c'è anche quella che porta a Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina piace e parecchio alla società di Suning in vista della prossima stagione. I Viola lo valutano tra i 40 e i 50 milioni di euro, cifra sicuramente importante per un ragazzo classe 1997 alla prima esperienza nel massimo campionato, ma già nel giro della Nazionale. Dall'estero hanno già acceso i radar Tottenham e Lipsia, ma l'Inter è molto 'calda'. I contatti con l'entourage del giocatore - riporta sempre il sito - sono stagi già avviati anche se ad oggi Rocco Commisso ritiene incedibile il giocatore ma in ogni caso l'Inter ha chiesto agli agenti del ragazzo di Minervino Murge di essere tenuto aggiornato e informato su ogni possibile sviluppo.