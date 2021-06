D.ROSSI, Rino, coi giocatori impatto migliore di Sarri

Delio Rossi, ex tecnico viola ed ex allenatore di Rino Gattuso ai tempi della Salernitana, ha parlato del momento attuale della Fiorentina e del nuovo mister di Pezzella e compagni. Ecco le sue parole: “La Salernitana scelse di vendere uno dei fratelli Tedesco al Perugia e noi rimanemmo senza un mediano importante, per cui con la società decidemmo di seguire l'amichevole dell'Under-21 che giocava a Cremona dove scendeva in campo Gattuso: era tarchiato e grassottello per cui non ero molto predisposto, visto che Gattuso era anche giovane. Nel giro di otto minuti prese due gialli e fu espulso. Poi la sera in hotel vidi i suoi procuratori e Gattuso stesso, che convinsi a venire a Salerno, visto che mi aveva impressionato. L'impatto coi giocatori? Rino ha fatto un percorso importante, ha fatto la sua gavetta, è andato all'estero e soprattutto è un campione del mondo: si è allenato con grandissimi giocatori. E poi è un uomo vero. Paradossalmente agli occhi dei giocatori ha un impatto migliore di quello che può avere Sarri, che in ogni caso ha vinto molto".