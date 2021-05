D. LIPPI, Ribery? Sarebbe contento di restare in viola

Presente al Mapei Stadium per la finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus contro l'Atalanta, Davide Lippi ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com.

Per il futuro di Ribery ci sono sviluppi?

"Ancora no. La stagione finisce domenica e ci incontreremo a breve con la Fiorentina, aspettiamo la società. Poi decideremo insieme, non c'è fretta. Franck sarebbe contento di rimanere".