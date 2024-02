D'AVERSA, Dobbiamo ricordarci di aver battuto i viola

FirenzeViola.it

Roberto D'Aversa, tecnico del Lecce, alla vigilia della gara con l'Inter ha svolto la consueta conferenza stampa pre partita. Ricordando che la sua squadra, nonostante le recenti difficoltà, ha battuto anche la Fiorentina: "Il Bologna sta dimostrando di essere una grande squadra. Son partite legate agli episodi. Al Dall'Ara abbiamo avuto occasioni clamorose che non abbiamo concretizzato. A Torino gara molto equilibrata, non ci è stato concesso un rigore. Gli episodi indirizzano le partite. Noi dobbiamo lavorare e ricordare che questa squadra ha vinto con la Fiorentina. Non possiamo prescindere dalla prestazione: nel calcio nulla è impossibile".