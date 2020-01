CUTRONE, Ringrazia sui social i Wolves, poi...

Patrick Cutrone è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Sui social l'attaccante ha ringraziato il Wolverhampton postando un post mentre posa con la sua nuova maglia, quella viola. Queste le parole dell'attaccante in descrizione: "Grazie di cuore ai Wolves e ai loro tifosi per il sostegno che mi hanno dato! Adesso inizia per me una nuova avventura con la Fiorentina. Non vedo l’ora di iniziare! Torno in Italia più carico che mai!".