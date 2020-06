CUCCHI, Ma perché non rivedere al VAR il rigore?

Il giornalista sportivo ed ex storico radiocronista (di fede biancoceleste), Riccardo Cucchi, ha pubblicato un tweet molto critico sul non utilizzo del VAR ieri sera in occasione del rigore concesso alla Lazio: "La Fiorentina non la chiude dopo il capolavoro di Ribery. La Lazio la riprende credendoci e malgrado una condizione fisica ancora non ottimale. Mi pongo una domanda: perché non rivedere al Var l'episodio del rigore? Sarà difficile evitare polemiche".

Ecco il tweet originale: