CTS, Quarantena resta di 2 settimane: no alternative

Nessuna modifica al sistema di quarantena precauzionale per i calciatori. Lo ha comunicato il Comitato Tecnico Scientifico, correggendo l'indiscrezione su una possibile riduzione delle due settimane di isolamento imposto ai positivi. "È comparsa sulla stampa nazionale, sostenuta da alcuni noti rappresentanti del mondo del calcio - si legge nella nota - la notizia che il Cts avrebbe concordato con le autorità sportive, prime tra tutte la FIGC e la Lega Calcio, non solo le procedure e i protocolli per la riapertura del campionato, ma anche la riduzione del possibile periodo quarantenale a cui sottoporre calciatori e personale della squadra risultati positivi al test diagnostico per la presenza del virus SARS-CoV-2 o i loro contatti più stretti, ipotizzando una sola settimana di quarantena precauzionale, anziché due settimane universalmente riconosciute".