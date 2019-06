CRISCITIELLO, Giusto silurare Montella, non Corvino

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista Michele Criscitiello ha parlato anche di quanto sta accadendo a Firenze: "Rocco arriva e infiamma subito Firenze. I Della Valle falliscono il progetto viola e lasciano, dopo 17 anni, con la coda tra le gambe. Non è stato un successo. Anzi. A Napoli dovrebbero apprezzare De Laurentiis vedendo il flop Firenze. La Fiorentina diventa americana e il primo impatto con Rocco è buono: faccia simpatica e persona concreta. Ben venga. Giuste le parole su Chiesa; ovviamente dovrà silurare Montella e disegnare presto la nuova società e il nuovo staff. Se è giusto mandare via Montella perché i risultati sono da tutt'altra parte, forse, meriterebbe una discussione Pantaleo Corvino che ha dimostrato di saper far calcio nonostante le difficoltà e le avversità dei Della Valle. Quando il Corvo arrivò a Firenze c'era una società che aveva un debito di 40 milioni di euro, 72 milioni di monte ingaggi ed era la squadra più vecchia d'Europa. Rocco arriva e si ritrova un club senza debiti e quindi appetibile, 37 milioni di monte ingaggi e una delle squadre più giovani d'Europa: basti pensare al tridente Simeone-Muriel-Chiesa. Con un settore giovanile tornato protagonista assoluto con Inter e Torino, nell'anno in cui la Primavera del Milan è retrocessa e la Lazio risale un anno dopo la retrocessione in Primavera 2. Senza dimenticare il primo ciclo di Corvino con le quattro partecipazioni Champions e quattro titoli italiani nel settore giovanile. 60 punti al primo anno, 58 punti al secondo e un terzo anno positivo fino a dicembre, prima del crollo voluto dai Della Valle con l'apice il giorno dell'ingaggio di Montella. Roba da pazzi".