CORVINO, Show in conferenza: "D'Aversa non è violento"

Show di Pantaleo Corvino in conferenza stampa per la presentazione del nuovo allenatore del Lecce Luca Gotti. L'attuale dirigente dei salentini, in passato alla Fiorentina, ha spiegato con toni piuttosto accesi: "Ci siamo trovati nelle ultime ore a dover affrontare due situazioni improvvise - le parole riportate da TMW. I fatti accaduti domenica hanno portato la società a dover prendere delle decisioni inaspettate e trovarsi davanti ad un altro problema da risolvere, ovvero il sostituto di D'Aversa. Per noi sono state due situazioni molto difficili da affrontare, non è facile fare il meglio davanti a situazioni così complicate. Oggi il presidente non è presente in conferenza per questioni di lavoro a Roma. A nome mio, suo, così come di tutta la società, ringrazio mister D'Aversa. Si è dimostrato all'altezza di quello che chiedevamo. Siamo orgogliosi di poter dire che le ultime scelte di allenatori sono state all'altezza. Baroni ha vinto la B e ha salvato il Lecce in A. D'Aversa lascia il Lecce in zona salvezza. Nonostante le critiche ricevute con Baroni, i risultati sono arrivati. Oggi Baroni è apprezzato da tutti. Anche con D'Aversa, il Lecce non è mai stato nelle ultime 3. I nostri allenatori devono allenare giocatori con un monte ingaggi totale di 8.5 milioni netti in Serie A. Non abbiamo mai fatto le campagne acquisti in passivo: è questo il massimo per la nostra società. Se sono 7 punti di vantaggio sono buoni. Se sono 3 punti, iniziano le lamentale. Se è 1, si alzano ancora i toni".

"Ho chiesto a Gotti di accettare la sfida e lo ha fatto. Noi abbiamo fatto il possibile sul mercato con le nostre risorse. La cultura delle cadute ci deve essere. Dobbiamo abituarci alle sconfitte perché possiamo rialzarci. Non sono ipocrita, dò il massimo. Quello che è successo domenica mi ha colpito molto. Conosco D'Aversa da 25 anni, è una persona corretta, è una persona perbene. Non ha fatto quello che ha fatto perché è violento. Mi lascia il segno che, nonostante 66 partite consecutive in Serie A in zona salvezza, dobbiamo essere sempre criticati arduamente. Gotti è il meglio sulla piazza e ha accettato subito".

Soddisfatto della prestazione di domenica?

"Se ho un allenatore che mi tiene in zona salvezza con una squadra col monte ingaggi da 8.5 milioni netti, non posso pensare a cambiare allenatore esclusivamente per una questione tecnica. Siamo partiti ad agosto consapevoli di lottare fino all'ultima giornata, è cambiato qualcosa? Il segretario sportivo mi ha detto che la Covisoc mi voleva parlare: ci ha fatto i complimenti. Quante squadre in lotta salvezza giocano bene? Il Verona ha vinto con un tiro in porta, nel secondo tempo Falcone è stato seduto praticamente. Se avessimo vinto saremmo a 28 punti".