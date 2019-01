CORVINO, Muriel mi aveva promesso una doppietta

Queste le parole di Pantaleo Corvino dopo il pari con la Sampdoria: "Vedere mandare a quel paese l'arbitro e non essere punito non lo trovo giusto. Muriel mi aveva promesso due gol ed è stato di parola. Oggi ho visto una grande squadra. Abbiamo perso solo 5 gare nelle ultime 21. Con Muriel vogliamo migliorare il problema gol. La Fiorentina da ora in avanti cercherà di crescere ogni sessione di mercato, con il nuovo ciclo abbiamo bisogno di tempo. Non è facile andare a trovare un centrocampista buono in questo mercato di riparazione".