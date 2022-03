CORSI, Zurko già pronto. ACF al Castellani un onore

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato del momento degli azzurri, alla luce dell'1-1 di domenica contro il Verona, e a oltre una settimana dal derby del Franchi contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Domenica scorsa abbiamo sofferto il Verona, però è una squadra che fa soffrire tanti. Il risultato è stato giusto perché abbiamo avuto anche timore di perderla. Nel girone d'andata abbiamo avuto un po' di fortuna contro squadre come Fiorentina, Napoli o Juventus, ora ci è girata un po' peggio. La prossima con la Fiorentina è importantissima".

Obiettivo salvezza per l'Empoli e Europa per la Fiorentina?

"La Fiorentina avrei piacere andasse in Europa, principalmente per gli ottimi rapporti che ho con i dirigenti che sono sempre molto carini e presenti. Speriamo di raggiungere entrambi l'obiettivo prefissato".

Un giudizio su Zurkowski?

"È un atleta importante, oltre ad essere un ragazzo d'oro. Si è calato nella nostra realtà, sta migliorando e ha ancora margini di crescita. Ricalca l'esempio del giocatore polacco che vuole sempre migliorarsi, può giocare in una squadra anche più importante dell'Empoli. Lui fa battute che vorrebbe restare ad Empoli, ma io gli dico che deve avere ambizioni superiori per le doti che ha. Ci ha dato grossa mano, gioca molto per la squadra ed è pronto a fare lo step. Non è ancora da grande club solo perché partire come alternativa potrebbe un po' limitarlo. Spero solo che qualcuno ci punti davvero".

La Fiorentina può andare ad Empoli quando si rifarà il Franchi?

"Ne abbiamo già parlato con Joe e Daniele. Io sarei felice ed onorato: se la Fiorentina ne avrà bisogno, per noi ospitare una squadra così importante è solo un onore. Ho già dato la mia disponibilità, poi bisognerà vedere come andrà. Ma ho sempre avuto ottimi rapporti con le proprietà della Fiorentina, mi faceva arrabbiare quando sentivo che non era così".

La cessione di Vlahovic?

"Io ad Empoli tutte le volte che ho trattenuto un giocatore è sempre andata male. È un problema quando si ha questi talenti e vogliono andare in squadre con altre ambizioni. Ma gestire campioni del genere in situazioni del genere mi risulta complicato. È diventata la normalità ormai, c'è poco da fare. Se poi la Fiorentina lotterà per lo Scudetto allora sarà più facile tenerli. L'operazione della società comunque è stata grossa e menomale ha ricavato così tanti soldi".