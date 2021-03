CORSI, Devo proteggere Ricci. Se ADL vuole Dionisi...

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato a Radio Punto Nuovo, citando anche Samuele Ricci, giocatore accostato anche alla Fiorentina nel recente passato: “Voglio bene al Napoli e all’Empoli, ma non mi sembra il momento per parlare di mercato, mi sembra irrispettoso. Ricci e Parisi giocano all’Empoli e io devo proteggerli dalle chiacchiere che non fanno bene a dei ragazzi giovani. Ricci è stato inserito fra i 25 giocatori più promettenti d’Europa, ma a volte queste cose rischiano di essere controproducenti perché magari alcuni giocatori non giocano con la stessa fame".

Per Dionisi temo De Laurentiis?

"L’allenatore è sotto contratto. Visto che lui si fa pagare gli allenatori, questa volta lo paga (scherza ndr). A parte le battute questa volta non rispondo a nessuno. Io faccio il dirigente di calcio e sto concentrato per vedere se vinco il campionato”.