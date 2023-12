COPPE EUROPEE, Settimane esclusive nel nuovo format

FirenzeViola.it

Una settimana di “esclusiva” per ognuna delle tre coppe europee per concentrarsi sul meglio di ogni competizione. E’ solo una delle tante novità che la UEFA introdurrà a partire dalla prossima stagione calcistica, con la rivoluzione del format delle tre competizioni europee. E' quanto scrive Calcio&Finanza in un approfondimento.

Ormai noto infatti che le tre competizioni passeranno ad un nuovo format con 36 squadre partecipanti e girone unico, con le sfide della prima fase che si giocheranno fino a gennaio (questo per Champions ed EL, con 8 partite per ogni squadra), ma ci saranno settimane dedicate esclusivamente ad ognuna delle tre manifestazioni, con le altre due competizioni dunque ferme e il programma spalmato su martedì, mercoledì e giovedì per la Champions, il mercoledì e il giovedì per l'EL mentre la Conference League giocherà comunque soltanto il giovedì.

Le partite di Champions League e di Europa League cominceranno a settembre e concluderanno la prima fase con due giornate che si disputeranno a gennaio, mentre la Conference League terminerà a dicembre. Per gli orari delle gare possibile un nuovo slot alle 16.30, accanto ai soliti 18.45 e 21; orari che poi dipenderanno anche dalle fasi.

Questo il calendario delle sfide nella prima fase (riportato sempre da Calcio e Finanza) a partire dalla Champions League:

Prima giornata: 17–19 settembre 2024 (settimana in esclusiva)

Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024

Terza giornata: 22/23 ottobre 2024

Quarta giornata: 5/6 novembre 2024

Quinta giornata: 26/27 novembre 2024

Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024

Settima giornata: 21/22 gennaio 2025

Ottava giornata: 29 gennaio 2025

Coppe europee settimana esclusiva – L’Europa League

Passando invece alla UEFA Europa League, anche in questo caso sarà il turno d’esordio del torneo ad essere spalmato su due giornate e in “solitaria”. Questo il calendario delle sfide nella prima fase:

Prima giornata: 25-26 settembre 2024 (settimana in esclusiva)

Seconda giornata: 3 ottobre 2024

Terza giornata: 24 ottobre 2024

Quarta giornata: 7 novembre 2024

Quinta giornata: 28 novembre 2024

Sesta giornata: 12 dicembre 2024

Settima giornata: 23 gennaio 2025

Ottava giornata: 30 gennaio 2025

Coppe europee settimana esclusiva – La Conference League

Infine la UEFA Conference League, per la quale sarà l’ultimo turno ad essere giocato senza “ingerenze” da parte delle due maggiori competizioni. Questo il calendario delle gare nella prima fase:

Prima giornata: 3 ottobre 2024

Seconda giornata: 24 ottobre 2024

Terza giornata: 7 novembre 2024

Quarta giornata: 28 novembre 2024

Quinta giornata: 12 dicembre 2024

Sesta giornata: 19 dicembre 2024 (settimana in esclusiva)